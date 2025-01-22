親子によるお笑いコンビ・完熟フレッシュの“父”池田57CRAZY（49）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。成人式を迎え、晴れ着姿の“娘”池田レイラ（19）との2ショットを披露した。【写真】「レイラちゃん綺麗」晴れ姿の娘・池田レイラ＆池田57CRAZYの親子ショット「レイラの成人式の写真を、写真家のササキタカノブさんに撮って頂きました」と明かし、親子ショットやレイラの決めショットなど記念の写真・動画をアッ