皇室の新年行事「歌会始の儀」が皇居で行われ、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが初めて出席されました。皇居の宮殿で午前10時半から催された「歌会始の儀」。今年のお題は「夢」で、国内外から1万6000首の応募があり、一般で入選した10人の歌が両陛下や皇族方の前で詠み上げられました。両陛下の長女・愛子さまは、これまで歌を寄せられていましたが、出席は今回が初めてです。愛子さまは「我が友とふたたび会はむその日まで追ひ