◆テニス▽全豪オープン第１１日（２２日、オーストラリア・メルボルン）【メルボルン２２日＝吉松忠弘】車いすテニスでパリ・パラリンピック男子シングルス最年少金メダルの小田凱人（東海理化）が順当に４強入りを果たした。同１４位の真田卓（ＴＯＰＰＡＮ）に６−１、６−０の４５分で圧勝し、昨年のパリ・パラリンピックからの連勝を１９に延ばした。「こっちも強い球を打てて、なんか調子が戻った感じ。自分のテニスが