プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が２２日までに自身のインスタグラムを更新し、昨年結婚した夫とのオフショットを公開した。村上は「寒い中でかき氷を食べるのが最高！削る専門な豊からかき氷食べに行こ〜って最近言ってくれるのが実は少し嬉しい」と夫・豊さんとかき氷を食べる様子を投稿。「ほんで、誰よりも芸能人みたいな格好してる豊が気になる人いますよね、わかります私もですｗ」と深く帽子をかぶった