アメリカのトランプ大統領は、中国に対して来月から10%の追加関税を課すことを検討していると表明しました。トランプ大統領は21日の会見で、「中国が合成麻薬『フェンタニル』をメキシコやカナダへ運んでいるという事実をもとに、中国に10%の関税をかけることを議論している」と明らかにしました。「おそらく2月1日から」関税を課すとしていて、就任初日に表明したメキシコとカナダへの25%の関税も同様に2月1日から課す方針だとし