食べ疲れないのにちょっぴりおしゃれで自己肯定感の上がる“新しい家庭料理”のレシピを発信している、料理家の長谷川あかりさん。「身近な食材で簡単ごちそう」をつくることを心がけています。今回の食材は「ツナ缶と黒ゴマ」です。見た目も味も新感覚！「ツナと大根おろしの黒ゴマスープ」黒すりゴマが主役の、見た目のインパクトが大！の黒いスープ。余りがちな黒すりゴマをたっぷりと使い、味も香りもとことん味わいます。担