勝てば、初めての女性プロ棋士の誕生です。将棋の西山朋佳女流三冠が女性として初めてのプロ棋士を目指し、「編入試験」五番勝負に挑んでいます。四段棋士に3勝すれば合格で、西山女流三冠はここまで2勝2敗。最終の第5局は、柵木幹太四段との対局で午前10時から始まりました。勝てば棋士、負ければ失格。勝敗は夕方ごろにつく見通しです。