Photo: SUMA-KIYO 防寒対策で意外と重要なのが、肌に触れるアンダーシャツ。ユニクロのヒートテックなど、化学繊維を使った発熱インナーは定番ですが、実はそれ以上に優れた特性を持つとされるのが「メリノウール」という素材です。これまで、ハイエンドなアウトドアブランドでしか見かけなかったメリノウールですが、なんとあのワークマンからもメリノウールを使用したアンダーシャツが発売