間違い探し。一度問題を見てしまったら、探さずにはいられない魅力があります。今回のテーマは「タコ焼きパーティ」です。一見同じに見える上下2つの絵ですが、5つの間違いがあります。出題者はマンガ家のゆきち先生です。ぜひ、家族で考えてみてくださいね！【絵で間違い探し】2つの絵を比べると5つの間違いが…作者のゆきち先生です。今回の間違い探しをつくるにあたり、家にタコ焼き器を持っている友人にオススメの具材を聞いた