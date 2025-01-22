フジテレビでのCM放映を見合わせる企業が相次ぐ中、「フジ・メディア・ホールディングス」はあすの臨時取締役会で、第三者委員会の設置を検討していることが分かりました。中居正広さんと女性のトラブルをめぐり、フジテレビは先週、調査委員会の設置を発表した一方、詳しい事実関係には言及せず、その後、少なくとも75のスポンサー企業がフジテレビでのCM放映を見合わせるなど影響が広がっています。塩野義製薬は単独スポンサーの