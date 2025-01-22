韓国の“次期大統領”として最有力視されている、最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表が「地域通貨」予算の拡大を通じた社会的弱者支援の必要性を改めて強調し、本格的な国民生活支援活動に着手する姿を見せている。【注目】李在明、「絶対に投票したくない候補」でも1位また、アメリカのトランプ大統領が示唆した「米朝対話の再開」への意志について歓迎の意を表し、「朝鮮半島の非核化と平和につながることを