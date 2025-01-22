【世宗聯合ニュース】韓国の統計庁が２２日に発表した「人口動向」によると、２０２４年１１月の出生数は２万９５人で前年同月比１４．６％（２５６５人）増加した。増加幅、増加率ともに２０１０年１１月（６１４６人、１７．５％）以来の高水準となった。出生数は昨年７月から５カ月連続で前年より増加している。また、すべての広域自治体（１７市・道）で前年比増加した。昨年１〜１１月の出生数は２２万９４人で、前年同期