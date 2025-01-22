おもちの食べ方が広がるレシピをご紹介します。ここでは、お米料理研究家・しらいのりこさんに「チョコバナナもち」のつくり方を教えてもらいました。5つの材料と電子レンジ加熱で、まろやかな味わいの洋風スイーツに大変身します。簡単アレンジで洋風バナナ大福がつくれる！ココアをたっぷりまぶして。中からバナナが出てくる、洋風フルーツ大福が完成。【写真】もち×バナナの包み方●チョコバナナもち【材料（4個分）】 切りも