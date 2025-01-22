小学校の花壇でシカの頭が見つかった岐阜県で、今度は住宅の花壇から、動物の頭と脚のようなものが見つかりました。きのう午後1時前、岐阜県関市の男性から「家の花壇から動物の頭部のようなものが出てきた」などと、警察に通報がありました。警察によりますと、見つかったのは茶色い毛で覆われた動物の頭部と脚のようなもの1本で、前日の午後に男性の妻が花壇の手入れをしたときに異常はなかったということです。地元の小学校では