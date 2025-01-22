立地協定締結式で記念撮影に応じる日産の坂本秀行副社長（中央）ら＝22日午前、北九州市日産自動車は22日、電気自動車（EV）用電池の工場を新設するため、北九州市などと市内のホールで立地協定締結式を行った。工場では従来より低コストな「リン酸鉄リチウムイオン電池」を量産する計画で、2028年度の稼働を目指す。敷地面積は約15万平方メートルで、投資総額は約1533億円。25年度から建設を始める。締結式に出席した日産の坂