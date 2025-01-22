日産のEV＝電気自動車向けバッテリー製造工場の建設に関する立地協定締結式が22日、北九州市で行われました。式には、日産自動車の坂本副社長や福岡県の服部知事、北九州市の武内市長が出席しました。日産のEV向けバッテリー製造工場は、北九州市若松区響灘エリアのおよそ15万平方メートルに建設されることが発表されました。新工場では、製造コストに優れ劣化しにくい“次世代電池”として期待される「リン酸鉄