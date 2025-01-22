大型ドローンの翼に子機を付ける方式。高高度からの侵入で電子線装備も回避ウクライナ政府の公式サイト「ユナイテッド24」で2025年1月20日、自爆ドローン6機を搭載・運搬できる空中ドローン空母が公開されました。公開された空中空母ドローンのシルエット（画像：ユナイデット24）同サイトによるとこの機体は、爆発物を装備したVRゴーグルなどを介し一人称視点で操作できるFPVドローン6機と、それを搭載できるマザードローンに