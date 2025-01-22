「歌会始の儀」に臨まれる天皇、皇后両陛下と長女愛子さま＝22日午前、宮殿・松の間（代表撮影）新春恒例の「歌会始の儀」が22日、皇居・宮殿「松の間」で催された。題は「夢」で、天皇、皇后両陛下や皇族、一般の入選者10人の歌が伝統的な節回しで披露された。天皇陛下は、未来を担う子どもたちへの思いを歌に込められた。両陛下の長女愛子さまは今回初めて出席した。陛下は「旅先に出会ひし子らは語りたる目見輝かせ未来の夢