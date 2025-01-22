あさって召集される通常国会を前に、自民・公明両党と日本維新の会の政策責任者が会談し、新年度予算案などについて協議しました。自民・公明・維新の3党の政策責任者らはきょう午前、国会内で、通常国会で審議される新年度予算案などについて意見を交わしました。自民党小野寺五典 政調会長「政策を具体的に実現していくための責任を共有していただいてるということで、提出法案につきましても、率直に意見を交換しまして