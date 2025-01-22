岐阜県中津川市のリニア中央新幹線トンネル工事現場の真上付近を走る市道で、3センチを超える地盤沈下があったことが22日、JR東海の調査で分かった。岐阜県では、瑞浪市の工事現場周辺でも地盤沈下が起きている。