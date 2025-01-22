トルコ北西部のスキーリゾートホテルで21日に起きた火災は、死者が76人に増えています。地元当局によりますと、21日未明にトルコ北西部のカルタルカヤにあるスキーリゾートホテルで火災が起き、これまでに少なくとも76人が死亡、数十人がけがをしたということです。火は10時間経って鎮圧されましたが、日本大使館によりますと、「今のところ日本人が巻き込まれたという情報は入っていない」ということです。火災の原因は分かってい