【動画】FC東京 沖縄キャンプ｜https://youtu.be/ZkutJWlmQOs 長友佑都選手が日本代表最年長として、来月開幕する新シーズンに向けて沖縄のキャンプ地で汗を流した。 今日のFC東京はゲーム形式の練習も取り入れつつ、リラックスした雰囲気の中でトレーニングが行われた。 長友選手は後輩に厳しく接する理由について、次のように語った。 「もちろん経験を伝えたり、ベテランらしい役割を果たしたりすること