NZドルの下げ目立つ、2月大幅利下げ観測高まる非貿易財インフレが3年ぶり低水準 NZドルの下げが目立つ、対ドルで0.5%下落。CPIを受け2月大幅利下げ観測が一段と高まっている。 今朝発表されたNZの第4四半期CPIは前年比2.2%と変わらず、NZ中銀目標範囲（1-3%）の中央値を上回った。ただ一方で、非貿易財の年間インフレが4.5%と前期の4.9%から鈍化、約3年ぶり低水準となった。非貿易財インフレ抑制により総合インフレが今年