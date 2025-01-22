２２日前引けの日経平均株価は前営業日比５７６円７３銭高の３万９６０４円７１銭と続急伸。前場のプライム市場の売買高概算は９億５８７万株、売買代金概算は２兆３９１３億円。値上がり銘柄数は１０７６、対して値下がり銘柄数は５００、変わらずは６５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスクオンの地合いが鮮明となった。前日の米国株市場でＮＹダウが５００ドルを超える急伸をみせたほか、半導体関連株への買い