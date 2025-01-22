観光列車「花嫁のれん」JR西日本の観光列車「花嫁のれん」が運転を再開します。運転再開は3月7日・8日貸切乗車ツアー観光列車「花嫁のれん」は、能登の沿線地域の復興状況により運転見合わせとなっていましたが、貸切乗車ツアーなどの団体専用臨時列車として運行が再開されます。3月7日(金)・8日(土)の貸切乗車ツアーにより、約1年3ヶ月ぶりの運転再開となります。日本旅行による関西発のツアー「花嫁のれん」で「今行ける能登」へ