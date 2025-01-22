逮捕後も取り調べに応じない韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領に対し、捜査当局は22日も強制連行を試みる方針です。捜査にあたる高官犯罪捜査庁のトップは朝、22日中に尹氏を拘置所から強制連行し、取り調べを行う考えを明らかにしました。20日も強制連行を試みていますが、尹氏が拒否したため断念しています。尹氏は15日の拘束当日の聴取には黙秘を貫き、その後は聴取自体を拒否しています。また、21日午後には「