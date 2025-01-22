ロシアに派遣されウクライナ軍の捕虜となった北朝鮮の兵士の新たな映像が公開されました。兵士は「ウクライナ人と戦うとは知らなかった」と語っています。ゼレンスキー大統領が20日、SNSで公開した映像では、捕虜となった北朝鮮の兵士が取り調べに応じています。北朝鮮兵士「ここに来てもウクライナ人と戦うということも知らず、実戦の時も私たちの敵がウクライナ人なのか分からなかった」現地メディアによると、この兵士は1