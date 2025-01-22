朝日新聞社は22日、イチロー氏（51）=本名・鈴木一朗=が米野球殿堂入りしたことを伝える号外を東京・新橋などで配布した。同日中に東京や大阪で計3万4470部発行する。イチロー氏の米殿堂入りを伝える号外が配布され、その場で熱心に読む人の姿も見られた=2025年1月22日午前10時23分、東京・新橋、菊池康全撮影会社員の長谷川輝彦さん（55）は、「イチロー」の文字が目に入り号外を受け取ったという。「改めて殿堂入りはすごい