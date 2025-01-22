22日午前、神奈川県相模原市の県道でワンボックスカーと路線バスが正面衝突する事故があり、ワンボックスカーを運転していた男性が死亡しました。警察や消防によりますと、22日午前9時ごろに相模原市南区の県道で、ワンボックスカーと神奈川中央交通の路線バスが正面衝突しました。現場は片側1車線ずつの道路で、ワンボックスカーが対向車線にはみ出し、軽自動車や道路脇のポールなどに次々とぶつかったあと、路線バスと正面衝突し