2024年、大分県大分市内の自宅で父親の首を絞めて殺害したとされる男の裁判が22日から始まり、男は起訴内容を全面的に認めました。 殺人の罪に問われているのは大分市松が丘の無職冨岡通則被告46歳です。 起訴状などによりますと冨岡被告は2024年3月、自宅で、父親の和雄さん当時73歳の首を手やひもで絞めて殺害したとされています。 大分地方裁判所 大分地裁で22日から始まった裁判員裁判で冨岡被告は起訴内容