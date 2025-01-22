留学エージェント「タビケン留学」はこのほど、留学経験者100人を対象に「留学前の英語学習」に関するアンケートを実施しました。■留学先トップ3は、「オーストラリア」「アメリカ」「カナダ」■「留学前に英語を学ぶべき」と考える人が圧倒的多数調査の結果、圧倒的多数（92%）の人が、留学前に英語の学習をするべきだと考えています。特に「とても思う」と答えた人が63%と、強く学習の必要性を感じている人が多いことがわかりま