「ジルスチュアートビューティ」は1月31日より、メロウピーチティー、ダージリンティー、ベリーローズヒップティーの3種の紅茶の香りのライフスタイルコレクションを限定発売します。今年は、とろけるように甘いピーチティー、上品で心休まるダージリンティー、ほんのり甘酸っぱいローズヒップティーをイメージした3種の香りのライフスタイルアイテムが登場。ふわりと香り立つティーフレグランスが特別な安らぎと幸せを演出しま