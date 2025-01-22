学情はこのほど、20代の仕事観や働く意識をひも解くために、「リスキリング」に関するアンケート調査を実施しました。DXの加速や雇用の流動化により、「リスキリング」や「ポータブルスキル」の獲得への関心が高まっています。そこで今回、20代は新しいスキルの習得に関心を持っているのか調査しました。■20代の約9割「リスキリング・学び直し」に興味ありリスキリングや学び直しについて、「興味がある」と回答した20代が57.7％