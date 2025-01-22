取材・文：ミクニシオリ撮影：大嶋千尋編集：松岡紘子／マイナビウーマン編集部年齢を重ねると、ライフステージがそれぞれ変化し、悩みを相談したくてもすぐに発散できないことが増えていきます。恋愛のこと、性のこと、カラダのこと。SNSで吐き出すのもいいけれど、本当は誰かに聞いてほしいし、受け止めてほしいーー。昨今、そんな様々なモヤモヤを抱える女性のためのオンラインコミュニティが増えてきています。中でも今回注目