新潟市西区で80代男性の自宅玄関先から現金820万円の入った紙袋を回収し、だましとったとしてマレーシア国籍の男が逮捕されました。特殊詐欺（オレオレ詐欺）容疑で逮捕されたのは住所不定、無職のマレーシア国籍の男（25）です。男は短期滞在で日本に入国していたということです。警察によりますと男は、ほかの者と共謀し、去年8月から9月17日までの間、新潟市西区の80代男性の自宅などに警察官や検察官を装ったほか