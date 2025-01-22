「BCNランキング」2025年1月6日〜12日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ドライブレコーダーZDR055（コムテック）2位ドライブレコーダーZDR043（コムテック）3位ドライブレコーダーZDR035（コムテック）4位ドライブレコーダーZDR041（コムテック）5位ドライブレコーダーZDR048（コムテック）6位ドライブレコーダーZDR018（コムテック）7位ドライブレコー