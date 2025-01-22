アトレティコ・マドリードに所属するFWフリアン・アルバレスが、21日のレヴァークーゼン戦を振り返った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。チャンピオンズリーグ・リーグフェイズも佳境に差し掛かってきた中、アトレティコは第7節でレヴァークーゼンと対戦した。が、MFパブロ・バリオスの一発レッドで早々に10人での戦いを強いられた後、前半終了間際に先制点を許してしまう。それでもこの逆境で真価を発揮したのが、