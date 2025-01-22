1月22日、宇都宮ブレックスとサンヨー食品株式会社は、コラボ商品「サッポロ一番カップスター栃木佐野らーめん」が、2月3日に発売されることを発表した。 今回のコラボ商品は、チキンをベースに香味野菜の風味を合わせたキレのあるしょうゆ味の「栃木 佐野らーめん」のフタに、宇都宮の選手たちやマスコットのブレッキー、チームロゴなど計5種類のデザインを採用。 3