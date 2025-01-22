現地１月21日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、南野拓実が所属するモナコは、ホームでアストン・ビラと対戦した。南野が４−２−３−１のトップ下で先発したモナコは、開始８分にCKから最後はウィルフリード・シンゴが押し込んで先制する。その後、45＋３分には前線で粘った南野のラストパスを受けたマゲネス・アクリウシュが決定機を迎えるなど、いくつかチャンスはあったが、追加点は奪えず。それ