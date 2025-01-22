元プロ野球選手のイチロー（本名：鈴木一朗）氏が日本人、そしてアジア人として初の米野球殿堂入りを果たしたことに、台湾メディアも注目している。イチロー氏の殿堂入りは21日に発表された。殿堂入りは引退から5年以上たった選手が対象で、イチロー氏は資格1年目での選出となった。2019年のマリアーノ・リベラ氏以来の満票にはわずか1票届かず、得票率は20年のデレク・ジーター氏と並ぶ歴代2位の99．7％だった。この快挙は野球が