ファミリーコンピュータ（ファミコン）向けアクションゲーム『バルーンファイト』の発売から、1月22日で40年である。 【画像】任天堂『バルーンファイト』が40周年！FC版の陰に隠れた歴代シリーズ作品たち 『バルーンファイト』は2つの風船を背負った主人公を操作し、空中を飛び回りながらトラップをかわし、敵と戦ったりしていく2Dアクションゲーム。慣性の法則を採り入