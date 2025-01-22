「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１１時現在で、ディー・エヌ・エーが「買い予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でディーエヌエは続伸。同社は２０日、スマートフォン向けポケモンカードゲーム「ＰｏｋｅｍｏｎＴｒａｄｉｎｇＣａｒｄＧａｍｅＰｏｃｋｅｔ（ポケポケ）」について、全世界のプレイヤーのカ&#