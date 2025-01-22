中国人力資源社会保障部が21日に発表したデータによりますと、2024年の全国都市部の新規雇用は1256万人で、通年の目標である「1200万人以上」を順調に達成しました。都市部の調査失業率の平均値は5．1％で、前年比0．1ポイント低下しました。 同部によりますと、25年は重点分野、重点業界、都市部・農村部の末端および中小零細企業の雇用支援計画を実施します。 重点層の雇用促進においては、25年は青年就業ポスト開発計画を実施し