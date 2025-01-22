殿堂入りを果たしたイチロー氏（５１＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）にマリナーズの元同僚のケン・グリフィー・ｊｒ氏（５５）が祝福した。２１日（日本時間２２日）にイチロー氏が生出演していた「ＭＬＢネットワーク」にサプライズ登場し「おめでとう、イチロー。本当にふさわしい。君が選ばれたと聞いて妻は走り回っていたよ。光栄だよ。君に会うのが待ち切れない」と興奮気味に話した。マリナーズのスーパ