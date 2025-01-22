お笑い芸人の横澤夏子が、1月21日（火）放送の「夫が寝たあとに」に出演。藤本美貴の”脱力家事”に衝撃を受ける一幕があった。【映像】藤本美貴のスゴすぎる手料理の数々同番組は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める"ママの本音"を語り尽くす育児家事特化バラエティ。今回は「行き着いた脱力育児SP」と題し、世のママさんたちが「頑張りすぎなくていいと気づいた育児」を特集した。藤本は、育児で特に負担を感