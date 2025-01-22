「豚バラで巻く」と聞くと「アスパラ」を思い浮かべる人は多いはず。【映像】柴田阿弥が「リンゴの豚バラ巻き」に興奮だが、「リンゴ」と声高に叫んだのが長野県「マルカメ果樹園」の北沢毅さん（@kita0244）だ。北沢さんが「本当に美味いから一度やってみてほしい…。16等分のくし切りにしたリンゴに豚バラを巻いて、塩コショウして焼くだけ。酸味のある品種を使うと更に美味い。ビールや白ワインに合う」と投稿すると話題に