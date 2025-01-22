CBCテレビの取材ヘリコプターが愛知県北名古屋市の上空を飛行中に地上からレーザー光線を照射され、警察が暴行の疑いで捜査しています。 【写真を見る】CBCテレビの取材ヘリコプター 飛行中にレーザー光線照射される 走行中の車から約24秒間 警察が暴行の疑いで捜査 （カメラマン）「走行中の車からヘリに向けて、緑色のレーザーが照射されました」暗闇の地上から発せられる、