去年５月、山形県酒田市で会社事務所や空き家などに火をつけたとして放火などの罪に問われている元消防団の男に山形地裁鶴岡支部は、きょう、「強い非難が与えられるべき」などとして懲役５年の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】「隣家に延焼の危険」「強い非難が与えられるべき」酒田市の放火元消防団の男に懲役5年の実刑判決（山形） 非現住建造物等放火などの罪に問われているのは、元・酒田市消防団副分団長の田