MLBジャパンの体験イベント「PLAY BALL」にゲスト出演米大リーグ・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が22日、東京都内の小学校をサプライズ訪問した。MLB機構が世界各国で行っている野球未経験者へ向けての体験イベント「PLAY BALL」にゲスト参加。小学3〜4年生の児童約60人が歓喜の声を上げた。MLBを代表するスーパースターの登場に少年少女が騒然となった。野球未経験、もしくは野球経験の少ない子どもたちを対象としたMLB