Magnetic Vintage Light Orange HT100IV-M95 ロカユニバーサルデザイン株式会社は1月21日（火）、KANIのマグネット式丸型フィルター「Magnetic Vintage Light Orange HT100IV-M95」と「Magnetic Vintage Light Blue HT100IV-M95」を発売した。価格はいずれも8,800円。 使用するには、M95シリーズのマグネットアダプターリングが必要となる。この専用アダプターリングをレンズの先端に装着し